Два человека погибли и еще два ранены в результате ножевых атак в метро Нью-Йорка

В течение нескольких часов в метро Нью-Йорка (США) произошла серия ножевых нападений. В результате два человека погибли и еще два ранены.

В полиции заявили, что нападения произошли в период с утра пятницы до утра субботы. Власти считают, что все четыре жертвы были бездомными.

Правохранители подозревают, что во всех атаках мог быть виновен один мужчина. Все четыре ножевых ранения произошли на линии метро А.

Одна из жертв была обнаружена мертвой в поезде в Квинсе около полуночи в пятницу с несколькими ножевыми ранениями на шее и туловище. Два часа спустя 44-летняя женщина была найдена зарезанной в метро в верхнем Манхэттене.

Два несмертельных нападения - одно с участием 67-летнего мужчины и другое с участием 43-летнего мужчины - также произошли в верхнем Манхэттене.

В ответ на инцидент чиновники полиции Нью-Йорка заявили, что в качестве меры безопасности направят дополнительно 500 офицеров в систему метро по всему городу.