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Дунайские порты даже после модернизации не спасут украинский экспорт, - исследование

Новина українською →
Вторник 12 июля 2022 19:03
Дунайские порты даже после модернизации не спасут украинский экспорт, - исследование Фото: Дунайские порты даже после модернизации не спасут украинский экспорт (gmk center)
Автор: Илона Свиридова

Ежедневно Украина теряет $170 млн из-за блокады портов, а экспортно ориентированные отрасли экономики в разы сокращают производство из-за усложненной логистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование GMK.

Как известно, Министерство инфраструктуры в Лугано представило программу модернизации трех дунайских портов - единственных морских, оставшихся у Украины после оккупации Россией черноморских и тех, что расположены на побережье Азовского моря.

Однако доля этих портов в общем объеме перевалки в Украине была на уровне 2,5-4,2%. После модернизации она вырастет максимум до 16%. А значит - эти порты точно не смогут спасти от коллапса украинский экспорт, говорится в исследовании.

"Проектная пропускная дунайских морпортов значительно выше их текущие показатели: порт Измаил - 8,5 млн т, порт Рени - 8 млн т, порт Усть-Дунайск - 4 млн т. Но фактическая пропускная способность ограничена имеющейся инфраструктурой, недостаточной глубиной (Усть-Дунайск), проблемой медленной суднопроводки румынской стороной, частой низкой водой на Дунае и другими факторами. Кроме того, железнодорожная инфраструктура находится под постоянной угрозой ракетных ударов со стороны РФ", - указывают аналитики центра.

Доля дунайских портов в общей перевалке в Украине в 2018-2021 гг. варьировалась в диапазоне 2,5-4,2%, или 4-6 млн т грузов. Этими портами пользовался довольно узкий список грузоотправителей в случае необходимости доставки грузов клиентам по Дунаю. По итогам апреля дунайские порты нарастили перевалку грузов почти вчетверо по сравнению с февралем – до 850 тыс. т. Однако это слабо помогает существенно нарастить экспорт на фоне довоенных объемов, убеждены в ГМК Центре.

"Ранее в Мининфраструктуры оценивали потенциал роста перевалки в дунайских портах до 1 млн т в месяц, но сейчас планируют ее увеличить в 1,7 раза - до 25 млн т в год. МИУ планирует модернизировать порты Измаил, Рени и Усть-Дунайск, построить новые терминалы и хабы, соединить порты Рени и Измаил прямым железнодорожным сообщением, а также привлечь частные инвестиции для строительства терминалов. Кроме того, в планах - осуществление дноуглубления, строительство флота внутреннего плавания, строительство и модернизация подъездных железнодорожных путей", - перечисляют аналитики центра.

Запланированные инвестиции в реализацию проекта составляют около $200 млн, и очевидно, что Украина планирует нарастить мощности портов путем западных средств, поскольку такие намерения было объявлено во время форума по послевоенного восстановления страны в Лугано (Швейцария).

"Однако многие экономисты критически воспринимают этот план и его статьи расходов. А пока не определены источники финансирования и не начаты реальные действия - планы МИУ остаются просто намерениями. К тому же, если соотнести возможные будущие мощности, с перевалкой во всех морпортах Украины в 2020-2021 гг., то 25 млн т - это 15-16% от "старого" показателя портового грузооборота. А значит, на спасение украинского экспорта рассчитывать не стоит", - резюмируют в ГМК Центре.

Как известно, по итогам первого полугодия экспорт с Украины упал на 55,6%, а выручка от него - на 23,7% по сравнению с январем-июнем 2021 года, до $22,8 млрд.

Во втором квартале показатель упал на 37,4% по сравнению с первым кварталом, и на 45,8% по сравнению со вторым кварталом 2021 года - до $8,78 млрд.

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