Дуда розповів, коли розпочнеться робота з розміщення ППО Patriot у Польщі

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на PAP , про це заявив президент Польщі Анджей Дуда після зустрічі з німецьким колегою Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Дуда подякував Німеччині за рішення передати системи ППО і наголосив, що поляки сприйняли це як важливий жест.

"Особливо після того, що сталося на нашому східному кордоні, коли впала ракета і загинули двоє громадян Польщі. Очевидно, це викликало великий страх у польському суспільстві. Випадковість, але всім очевидно, що посилення протиповітряної оборони Польщі має велике значення для побудови нашої безпеки", - додав президент.

Він зазначив, що найближчими днями зустрінуться групи польських та німецьких експертів для того, щоб обговорити питання місцезнаходження батарей Patriot.

"Необхідно, як я сказав президенту, підключити ці батареї до всієї польської системи ППО, включаючи протиракетну", - наголосив Дуда.