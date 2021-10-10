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В Дубае в ходе рейда изъяли полтонны кокаина более чем на 130 млн долларов

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Дубай, Воскресенье 10 октября 2021 21:18
В Дубае в ходе рейда изъяли полтонны кокаина более чем на 130 млн долларов Фото: в Дубае изъяли полтонны кокаина (фото twitter.com/arabnewspk)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Дубае правоохранители в ходе полицейского рейда нашли и изъяли 500 килограммов чистого кокаина. Его стоимость оценили более чем в 130 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Полицейские арестовали одного человека ближневосточного происхождения. Правоохранители считают, что он был посредником для международного наркосиндиката.

По данным арабский СМИ, наркотики были спрятаны внутри грузового контейнера.

Объединенные Арабские Эмираты, в которые входит и эмират Дубай, проводят политику нетерпимости к хранению наркотиков. Правоохранители рассказали, что они предотвратили попытку контрабанды кокаина после того, как получили сообщение о грузовом контейнере в морском порту.

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Объединенные Арабские Эмираты Дубай
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