В Дубае в ходе рейда изъяли полтонны кокаина более чем на 130 млн долларов

В Дубае правоохранители в ходе полицейского рейда нашли и изъяли 500 килограммов чистого кокаина. Его стоимость оценили более чем в 130 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters .

Полицейские арестовали одного человека ближневосточного происхождения. Правоохранители считают, что он был посредником для международного наркосиндиката.

По данным арабский СМИ, наркотики были спрятаны внутри грузового контейнера.

Объединенные Арабские Эмираты, в которые входит и эмират Дубай, проводят политику нетерпимости к хранению наркотиков. Правоохранители рассказали, что они предотвратили попытку контрабанды кокаина после того, как получили сообщение о грузовом контейнере в морском порту.