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ДТЭК восстановил электросети в Ирпене на 100%, - мэр

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Понедельник 20 июня 2022 13:24
ДТЭК восстановил электросети в Ирпене на 100%, - мэр Фото: ДТЭК восстановил электросети в Ирпене на 100% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Благодаря сотрудничеству мэрии Ирпеня с компанией ДТЭК удалось оперативно восстановить электроснабжение почти всем жителям города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Ирпеня Александра Маркушина.

"Мы работали с ДТЭК в Ирпене одной командой. Если им требовалась какая - то помощь - им помогали, но действительно, они мощно все восстановили. Те сети, которые на балансе ДТЭК, восстановлены на 100%", - сказал он.

Маркушин добавил, что сейчас есть проблемы с подключением некоторых частных сетей, поэтому их приходится подключать по временной схеме к другим потребителям.

Напомним, в середине мая компания ДТЭК полностью восстановила электроснабжение освобожденных от российских оккупантов городов Киевской области, выполнив все необходимые для этого работы за 45 дней.

В ремонтные работы инвестировано 300 млн грн.

Как сообщалось, за последнюю неделю несмотря на боевые действия ДТЭК вернул свет в почти 120 тысяч домов украинцев.

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