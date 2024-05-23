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"ДТЕК" про ліміти електроенергії для Києва: забезпечити можуть лише 75% потреб

Четвер 23 травня 2024 00:21
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"ДТЕК" про ліміти електроенергії для Києва: забезпечити можуть лише 75% потреб Ілюстративне фото: у Києві лімітів споживання електроенергії вистачить вистачть на 75% (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

У Києві завтра, 23 травня, лімітів споживання електроенергії вистачить на те, щоб забезпечити світлом 75% від потреб столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

Як нагадали у компанії, стабілізаційні відключення завтра будуть діяти цілий день - з 00:00 до 24:00.

Що стосується Києва, то у місті будуть встановлені ліміти споживання електроенергії.

"Виділених Укренерго лімітів вистачить на те, щоб забезпечити світлом в середньому 75% від потреб столиці", - сказано у повідомленні.

У ДТЕК також зауважили, що в разі змін, споживачів будуть повідомляти окремо.

Відключення світла в регіонах

Нагадаємо, у четвер, 23 травня, в Україні графіки відключення світла будуть діяти протягом доби. Це буде стосуватись як населення, так і промислових споживачів.

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