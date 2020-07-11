ДТЭК первым в Украине стал членом Hydrogen Europe

Фото: Эмануэле Вольпе (dtek.com)

Ассоциация объединяет лидеров в сфере применения водородных технологий в Европе

ДТЭК стал первой компанией в Украине, которая вошла в Ассоциацию Hydrogen Europe, объединяющую лидеров в сфере применения водородных технологий в Европе.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

По словам директора по инновациям ДТЭК Эмануэле Вольпе, это членство даст возможность компании сформировать сеть прямых контактов с международными партнерами, заинтересованными в развитии водородной экономики как в Украине, так и по всему миру.

"Европейская и локальная энергетические системы трансформируются. Возобновляемые источники энергии несут большую нагрузку на существующую сеть, а углеродная энергетика перестает быть устойчивой экологически и экономически. Использование водородных технологий открывает возможности для декарбонизации основных секторов экономики, а также для построения нового сектора экономики и создания дополнительных рабочих мест", - отметил директор по инновациям Эмануэле Вольпе.

Он также подчеркнул, что поиск новых технологий и инновационных решений для трансформации украинской энергетики, развития конкурентного рынка и энергонезависимости страны является одним из приоритетов ДТЭК.

"Членство в Hydrogen Europe позволит транслировать инновационные интересы ДТЭК как в украинском, так и в международном сообществах. Мы сможем изучить ключевые направления при формировании регуляторной базы европейских стран по водороду, получим прямой доступ к перечню наиболее перспективных международных кейсов и освоим практический опыт реализации проектов, направленных на декарбонизацию энергетики", - добавил Вольпе.

По его словам, важность вхождения ДТЭК в Ассоциацию Hydrogen Europe состоит еще и в том, что на этой неделе Еврокомиссия представила свою стратегию использования водорода, который она считает одним из важнейших источников энергий при переходе на безуглеродную экономику.

"Украина обязана стать активным партнером Европы на пути к декарбонизации", - отметил он.

Напомним, в 2020 году в ДТЭК была создана команда по исследованию возможностей применения водорода в экономике Украины. На данный момент идет разработка углубленного технико-экономического обоснования для кейсов применения водорода в сферах транспорта, энергетики и промышленности.

Как сообщил директор по инновациям компании, уже в ближайшие пару лет ДТЭК планирует организовать пилотный проект с использованием водорода для дальнейшего развития технологии в компании и Украине в целом.