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ДТЭК передал очередную партию гуманитарной помощи жителям Днепропетровской области

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Воскресенье 31 июля 2022 16:33
ДТЭК передал очередную партию гуманитарной помощи жителям Днепропетровской области Фото: ДТЭК передал очередную партию гуманитарной помощи жителям Днепропетровской области (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

"ДТЭК Энерго" совместно с Фондом Рината Ахметова передали гуманитарную помощь наиболее уязвимым жителям Зеленодольска Днепропетровской области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

Почти 2 тысячи продуктовых наборов предназначены для детей из многодетных и малообеспеченных семей, пострадавших в результате российской агрессии, наиболее социально незащищенным слоям населения, а также тем людям, которые потеряли работу во время войны. В наборы входят самые необходимые продукты питания.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

Ранее для нужд жителей Зеленодольска Фонд Рината Ахметова и "ДТЭК Энерго" поставили 12 тонн гуманитарной помощи. Всего с 24 февраля 2022 года помощь от Рината Ахметова охватила более 11 млн жителей Украины.

Предприятия Ахметова, его благотворительный фонд и ФК "Шахтер" передали на помощь ВСУ и на гуманитарные программы 2,7 млрд грн.

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Гуманитарная помощь Днепропетровская область
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