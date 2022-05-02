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ДТЭК передал в Николаевскую область крупную партию гуманитарной помощи

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Понедельник 02 мая 2022 19:37
ДТЭК передал в Николаевскую область крупную партию гуманитарной помощи Фото: ДТЭК передал в Николаевскую область крупную партию гуманитарной помощи (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Компания ДТЭК в течение апреля передала общинам Николаевщины 5000 литров горючего, 100 тонн курятины, 8 тонн тушеного мяса, а одежду и кровоостанавливающие турникеты для защитников области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.

"ДТЭК находится в постоянной коммуникации с органами власти региона и пытается быстро и в широком объеме оказывать необходимую гуманитарную поддержку", - сообщили в компании.

В рамках проекта "спасаем жизнь", финансирование которого осуществляют компании ДТЭК и "Метинвест" в координации с Фондом Рината Ахметова, также было передано 10 тыс. банок мясной каши для жителей Николаевщины.

Продукты распределяются между пенсионерами и инвалидами 1-й и 2-й группы, а также между жителями деокупованих сел и поселков, которые больше всего пострадали от военных действий. В частности, речь идет о: Шевченково, Заречное, Заселье, Красное, Новый буг, Покровка (Кинбурнская коса), Єрмолівка, Лиманы, Лупареве, Березовка, Васильевка, Ореховка.

Кроме того, с середины апреля в Николаеве отсутствует централизованное снабжение водой из-за прорыва сети в результате боевых действий. Обстрелы мешают сделать ремонт и поэтому в областном центре существует большой дефицит воды для питья и приготовления пищи.

Чтобы улучшить гуманитарную ситуацию с обеспечением местного населения водой на период, пока ремонтные бригады осуществят ремонт сетей водоснабжения, компания приобрела 300 бидонов и 30 бочек вместимостью 1000 литров. Пластиковые емкости удобно использовать для накопления воды с последующим ее распределением согласно потребностям города.

Напомним, Ринат Ахметов с начала полномасштабной войны передал более 2,1 млрд грн для нужд Вооруженных сил Украины, территориальной обороны и оказания помощи населению, пострадавшему от войны.

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ДТЭК Николаевская область
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