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ДТЭК направил на поддержку защитников Украины и гуманитарные цели 500 млн гривен

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Понедельник 23 мая 2022 18:41
ДТЭК направил на поддержку защитников Украины и гуманитарные цели 500 млн гривен Фото: ДТЭК направил на поддержку защитников Украины и гуманитарные цели 500 млн гривен (dtek com)
Автор: Артем Горовенко

Группа ДТЭК с начала полномасштабного вторжения России в Украину направила на поддержку ВСУ, сил территориальной обороны и гуманитарную помощь 491 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

Среди приоритетных направлений помощи - закупка средств защиты для военных, медикаменты и продуктовые наборы для украинцев, а также поддержка вынужденных переселенцев.

"ДТЭК продолжает оказывать необходимую поддержку снаряжением, техническими средствами и транспортом защитниками Украины. Для нужд ВСУ и территориальной обороны компания передала из собственного автопарка 142 транспортных средства, среди которых внедорожники и микроавтобусы, используемые для выполнения задач по защите населения. Также на нужды Государственной пограничной службы переданы комплекты портативных раций фирмы Caltta, а на нужды ВСУ - партии жгутов-турникетов", - сообщили в компании.

Вместе с Фондом Ахметова в рамках проекта "Спасаем жизнь" организована передача помощи в регионы. Реализуя главная задача проекта - не допустить гуманитарной катастрофы в Украине - представители компании ДТЭК передали продукты питания для жителей Николаевской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областей.

Кроме того, вместе с фондом компания закупила и передала в НДСБ "Охматдет" 5 сверхсовременных аппаратов для лечения ран Renasys Touch. Также ДТЭК организует доставку для нужд больниц и территориальных общин в ряде регионов генераторов для автономного обеспечения электроэнергией.

Также предприятия группы продолжают предоставлять топливо для нужд ВСУ и ТрО и на гуманитарные цели. Всего было передано более 30 тыс. литров конденсата и дизельного топлива. Кроме того, более 450 тонн угля предоставлено для нужд УЗ, которое используется для эвакуационных поездов. Еще более 100 тонн передано для нужд местных общин и обеспечения теплоснабжения.

"Помощь Украине - наш безусловный приоритет. Это последовательная позиция компании и ее акционера Рината Ахметова на протяжении всех 8 лет войны. Сейчас наша главная задача - помочь крайние победить: защитить нашу независимость и территориальную целостность", - прокомментировал генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Также с начала войны группа ДТЭК предоставила военным учреждениям и медицинским учреждениям в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях бесплатную электроэнергию на 137 млн грн.

Сейчас бесплатной электроэнергией обеспечены более 100 заведений.

Напомним, Ринат Ахметов с начала полномасштабной войны передал более 2,1 млрд грн для нужд Вооруженных сил Украины, территориальной обороны и оказания помощи населению, пострадавшему от войны.

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ДТЭК Гуманитарная помощь
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