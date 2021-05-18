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"ДТЭК Энерго" завершил реструктуризацию кредитного портфеля

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Киев, Вторник 18 мая 2021 12:33
"ДТЭК Энерго" завершил реструктуризацию кредитного портфеля Фото: ДТЭК (dtek.com)
Автор: РБК-Украина

"ДТЭК Энерго" завершил процесс реструктуризации кредитного портфеля, предусматривающую конвертацию текущего выпуска еврооблигаций и основной суммы банковского долга в новые еврооблигации. Таким образом, займы "ДТЭК Энерго" переведены в публичный финансовый инструмент.

Об єтом сообщает пресс-служба компании.

"ДТЭК Энерго" и кредиторы нашли взаимовыгодное решение, что позволило на заседаниях комитетов держателей еврооблигаций, банков-кредиторов, и судебных слушаниях утвердить условия реструктуризации займов.

17 мая 2021 года соглашение с кредиторами, утвержденное Высоким судом Англии и Уэльса, ступило в силу.

Согласно условиям реструктуризации, часть текущей задолженности по еврооблигациям "ДТЭК Энерго" будет конвертирована в еврооблигации "ДТЭК Нефтегаз" в сумме $425 млн со ставкой 6,75% годовых и сроком обращения до 31 декабря 2026 года.

Остальная часть задолженности (основная часть банковского долга и текущий выпуск еврооблигаций за вычетом суммы выпуска еврооблигаций "ДТЭК Нефтегаз") будет конвертирована в новые еврооблигации на сумму в $1,65 млрд ДТЭК Энерго со ставкой 7% годовых и сроком погашения обращения до 31 декабря 2027 года.

"ДТЭК Энерго", несмотря на потерю активов на Донбассе, системный кризис на рынке электроэнергии Украины и экономический спад, вызванный пандемией коронавируса COVID 19, успешно завершил процесс реструктуризации еврооблигаций и основной банковской задолженности на общую сумму более $2 млрд. В конструктивном, партнерском диалоге с нашими кредиторами мы определили параметры выпуска новых еврооблигаций. Наша договоренность - пример открытого и ответственного европейского подхода в отношениях с инвесторами, и доказательство того, что ДТЭК всегда выполняет все обязательства перед своими партнерами. Это вопрос деловой репутации и доверия к украинскому бизнесу. Я хочу искренне поблагодарить наших кредиторов за их выдержку и понимание", - отметил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Напомним, в 2021 году "ДТЭК Энерго" в денежной форме будет выплачивать купон по процентной ставке 1,5% годовых, остальная часть купона в размере 3,5% годовых будет капитализирована и добавлена к основной сумме долга.

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