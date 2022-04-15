ru ua
Пт, 15 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ДТЭК и экстренные службы круглосуточно работают над восстановлением света и газа в Буче, - мэр

Новина українською →
Пятница 15 апреля 2022 12:35
ДТЭК и экстренные службы круглосуточно работают над восстановлением света и газа в Буче, - мэр Фото: энергетики круглосуточно работают над восстановлением света и газа в Буче (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Компания ДТЭК и другие экстренные службы круглосуточно работают над восстановлением электро-, газо- и водоснабжения жителям Бучи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Бучи Анатолия Федорука.

"Восстановление электроснабжения, газа или централизованного водоснабжения будет происходить этапами. И не все микрорайоны можно технически сегодня обеспечить. Но тот успех, о котором мы сообщаем, говорит о том, что мы это делаем фактически 24/7", - сказал он.

По его словам, компания ДТЭК восстановила питание центральной больницы города, а также вернули электроэнергию в резервуары чистой воды и станции пожарной службы Бучи.

Также он добавил, что ряд микрорайонов Буче пока остаются без водоснабжения, так как пока технически невозможно выполнить ремонтные работы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Буча Электроэнергия
NEWS
51-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
51-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Олег Синегубов: Битву за Харьков Россия уже на самом деле проиграла
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Олег Синегубов: Битву за Харьков Россия уже на самом деле проиграла