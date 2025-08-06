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Дрони, риби та гігантські комарі: Китай "воює" зі спалахом вірусу Чикунгунья

Середа 06 серпня 2025 20:58
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Дрони, риби та гігантські комарі: Китай "воює" зі спалахом вірусу Чикунгунья Ілюстративне фото: у Китаї зафіксовано спалах вірусу Чікунгунья (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У китайському місті Фошань влада бореться з вірусом Чикунгунья, який передається через укуси комарів. Для цього задіяні як звичні, так і нестандартні заходи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

За останній місяць у Китаї зафіксували близько 8000 випадків зараження вірусом Чикунгунья - більшість із них у місті Фошань. Це наймасштабніший спалах із 2008 року, коли вірус уперше з'явився в країні.

Щоб зупинити поширення хвороби, військові в масках обробляють вулиці та парки інсектицидами. Також китайці використовують дрони для виявлення місць розмноження комарів.

Дослідники використовують і гігантських "слонових комарів", личинки яких поїдають переносників вірусу, а в міські ставки випущено тисячі риб, які харчуються комарами.

Місцева влада задіє підходи, відпрацьовані під час пандемії COVID-19: проводить масову мобілізацію та санітарні перевірки. На входах у будівлі на мешканців розпилюють репелент, а працівники в червоних жилетах обходять будинки й вимагають прибирати застояну воду. У разі відмови можливі штрафи або навіть кримінальна відповідальність.

Заражених ізолюють у спеціальних палатах із москітними сітками, оскільки під час спалаху комарі можуть заразитися від хворого і поширити вірус далі. Дехто стверджує, що їх госпіталізували насильно і за їхні власні гроші.

Вірус Чикунгунья

Вірус Чикунгунья - це вірус, що передається людині через укуси інфікованих комарів. Хвороба характеризується раптовою лихоманкою, вираженим болем у суглобах, а також можливими висипаннями, головним болем і нудотою.

Хоча смертність від вірусу вкрай низька, у частини пацієнтів болі в суглобах можуть зберігатися впродовж місяців, а іноді й років. Найбільший ризик тяжкого перебігу захворювання існує у літніх людей, новонароджених та осіб із хронічними захворюваннями.

До слова, раніше стало відомо, що в Україні зафіксували новий штам коронавірусу Stratus.

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