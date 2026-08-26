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Дрони атакували російську Кстово, в районі НПЗ пожежу

04:45 26.08.2026 Ср
2 хв
Що відомо про НПЗ?
aimg Едуард Ткач
Дрони атакували російську Кстово, в районі НПЗ пожежу Фото: місцева влада наслідки поки не коментувала (t.me/mchs_official)
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У ніч на 26 серпня Нижегородська область Росії зазнала атаки дронів. Внаслідок ударів, попередньо, спалахнув один із НПЗ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-пабліки.

Судячи з публікацій у соцмережах, атака на Кстово розпочалася приблизно о 03:40 ночі (за київським часом). Росіяни скаржилися на численні вибухи та сильну пожежу в районі місцевого НПЗ. Незабаром у мережі з'явились кадри із загорянням у районі об'єкта.

Ряд пабліків пишуть, що йдеться про "ЛУКОЙЛ-Нижегороднафтооргсинтез", один з найбільших нафтопереробних заводів Росії. Проектна потужність підприємства становить близько 17 млн. тонн нафти на рік. Цей завод виробляє автомобільний бензин, дизельне та авіаційне паливо, мастильні матеріали та іншу нафтопродукцію.

Також OSINT-канали відзначають, що НПЗ в Кстово має важливе значення для паливного забезпечення російської економіки та армії РФ, оскільки його продукція, зокрема авіаційне та дизельне паливо, використовується для забезпечення потреб армії Росії.

Виходить, що через масштаби виробництва поразка заводу створить додаткове навантаження на паливну систему Росії.

Тим часом місцева влада ситуацію поки що ніяк не коментувала.

Інші атаки

Нагадаємо, що станом на 14 серпня Україна атакувала дронами майже третину найбільших НПЗ на території Росії.

Зазначимо, що 21 серпня свою роботу тимчасово припинив Пермський НПЗ. Призупинення сталося після ударів українських дронів, що призвело до пожежі та пошкодження технологічних агрегатів.

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