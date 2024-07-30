ДПСУ отримала від Кличка першу партію картографічних дронів

Мер Києва Віталій Кличко разом з Quantum Systems SSTLC передав Державній прикордонній службі України першу партію - 28 картографічних дронів Quantum Systems типу Trinity. Загалом цього року Київ отримає 100 таких дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.

"Сьогодні передав Державній прикордонній службі України першу партію - 28 картографічних дронів Quantum Systems типу Trinity, оснащених навантаженням "Sony RX1" - RGB камерою. Про передачу Києву 100 таких найсучасніших дронів домовились з генеральним директором компанії Quantum Systems минулого року під час Саміту Stern Steward у Німеччині. У березні Quantum Systems підписала офіційну угоду з німецьким благодійним фондом #WeAreAllUkrainians gemeinnützige GmbH, через який дрони передають Києву, - зазначив Кличко.

За його словами, Quantum Systems планує доставляти по 10 дронів Trinity кожних два тижні, доки не передасть всі 100 дронів.

"Прикордонники використовуватимуть обладнання для організації контролю кордонів України та реакції на різні виклики. А також для обстеження і картографування інфраструктури. Інструктори SSTLC навчать персонал прикордонної служби після доставки першої партії та будуть відповідальними за всі заходи з підтримки, навчання та логістики", - написав Кличко.