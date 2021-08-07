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Дожди с грозами и похолодание: прогноз погоды на сегодня

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Киев, Суббота 07 августа 2021 10:00
Дожди с грозами и похолодание: прогноз погоды на сегодня Фото: в Украине будут дожди на востоке (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине дали прогноз погоды на субботу. Дожди ожидаются в восточных областях, а на западе значительно похолодает.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.

Прогноз во всех областях

В западных областях будет прохладно, а в восточных - жарко. Дожди ожидаются в западных и северных областях.

На западе днем будет +23+25, а ночью +12+15.

На севере днем будет +23+25, а ночью +15+17.

На юге ожидается днем +26+33, а ночью +17+20.

В центре днем будет +23+32, а ночью +15+19.

На востоке днем будет +31+34, а ночью +17+20.

Дожди с грозами и похолодание: прогноз погоды на сегодня

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня переменная облачность и без осадков. Температура воздуха днем составит +24+26, а ночью +16+18.

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Погода в Украине похолодание
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