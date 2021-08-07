Дожди с грозами и похолодание: прогноз погоды на сегодня
Фото: в Украине будут дожди на востоке (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине дали прогноз погоды на субботу. Дожди ожидаются в восточных областях, а на западе значительно похолодает.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.
Прогноз во всех областях
В западных областях будет прохладно, а в восточных - жарко. Дожди ожидаются в западных и северных областях.
На западе днем будет +23+25, а ночью +12+15.
На севере днем будет +23+25, а ночью +15+17.
На юге ожидается днем +26+33, а ночью +17+20.
В центре днем будет +23+32, а ночью +15+19.
На востоке днем будет +31+34, а ночью +17+20.
Прогноз в Киеве
В Киеве сегодня переменная облачность и без осадков. Температура воздуха днем составит +24+26, а ночью +16+18.