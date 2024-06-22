Довідка про медогляд школярів: хто її видає та що варто знати батькам

Міністерство охорони здоров’я ще у 2023 році затвердило порядок медоглядів для зарахування дітей до закладів освіти та оздоровлення, які проводяться сімейними лікарями. Результати медогляду дійсні протягом року

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НСЗУ.

У 2023 році Міністерство охорони здоров’я затвердило єдиний Порядок проведення медичного огляду дітей та інших осіб для зарахування їх до закладу освіти, дитячого закладу оздоровлення та відпочинку.

Медичні огляди проводяться у закладах охорони здоров’я за місцем медичного обслуговування пацієнтів. Тобто у сімейних лікарів чи педіатрів.

Перед проходженням медичного огляду пацієнт, батьки або інші законні представники пацієнта надають інформовану згоду на проведення медичного огляду.

Усі базові обстеження дитина може пройти у сімейного лікаря. Обстеження лікарем первинної медичної допомоги включає:

збір анамнезу;

повне фізикальне обстеження;

перевірку наявності ознак гострої хвороби або хронічних станів;

вимір зросту та маси тіла;

дослідження гостроти зору, слуху (шепітна мова), постави та плантографії.

У НСЗУ просять звернути увагу на те, що медичний огляд для зарахування дитини до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку передбачає лише обстеження сімейним лікарем. Усі інші обстеження, клінічні та лабораторні дослідження призначаються за показаннями або за вимогами закладу освіти.

На основі проведених обстежень сімейний лікар формує узагальнений висновок про стан здоров’я, надає рекомендації щодо фізичної активності та рівня фізичного навантаження, рекомендації щодо додаткових обстежень, лікування (за наявності показань), профілактичних щеплень, режиму харчування дитини тощо.

"Результати проведеного медичного огляду для зарахування дитини до закладу освіти є чинними впродовж року з дати його проходження", - зауважують в НСЗУ.