Доверие к Зеленскому немного выросло после летнего падения

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Уровень доверия повысился, однако большинство украинцев президенту не доверяют

В начале сентября 2020 года Владимиру Зеленскому доверяли 44% украинцев. В то время 51% президенту Украины не доверяли.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Данные социологов свидетельствуют, что в сентябре уровень доверия Зеленскому несколько вырос. В июне он составлял 50%, однако резко упал в июле (до 41%) и в августе (до 38%).

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 29 августа - 3 сентября 2020 года среди 10000 респондентов по всей Украине кроме оккупированных Россией территорий. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,0%.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в июле 2020 года в целом по Украине деятельность президента Украины Владимира Зеленского одобряли 42% опрошенных, а 47% были недовольны.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, украинцы чаще всего выражают доверие общественным организациям и тем структурам, обеспечивающим оборону страны и безопасность. Всем остальным институтам недоверие высказывается чаще, чем доверие.