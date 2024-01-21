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Довбик оформив хет-трик за 6 хвилин і вийшов у лідери бомбардирів Ла Ліги: відео

Жирона, Неділя 21 січня 2024 22:59
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Довбик оформив хет-трик за 6 хвилин і вийшов у лідери бомбардирів Ла Ліги: відео Фото: Артем Довбик наздогнав Джуда Беллінгема (twitter.com/GironaFC)
Автор: Антон Федорців

Форвард збірної України Артем Довбик у футболці "Жирони" тричі розписався у воротах "Севільї" у першому таймі протистояння в рамках 21-го туру чемпіонату Іспанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протокол поєдинку.

Нервіонці провели швидкий м'яч зусиллями Ромеро, який відкрив рахунок уже на 10-й хвилині. Утім, каталонці не знітилися і відповіли трьома голами в наступні десять.

Роль лідера на себе взяв Довбик. На 13-й Савіо прорвався до лінії поля ліворуч і виконав навіс на дальню стійку. Там найспритнішим виявився українець і головою спрямував м'яч за лінію.

Ще за дві хвилини "Жирона" вже була попереду. Господарям поля вдалася контратака – Савіо продерся лівим флангом і прокинув далі на Порту, а той віддав правіше на вільного Довбика. Нападник технічно пробив повз голкіпера.

А на 19-й хвилині український форвард забив третій м'яч. Він отримав передачу з глибини на чужій половині та трохи просунувся вперед. Перед лінією штрафного Довбик вирішив бити та поцілив під ближню стійку – 3:1.

Вдалий перший тайм дозволив Довбику наздогнати хавбека мадридського "Реала" Джуда Беллінгема на чолі списку голеадорів Ла Ліги. Тепер в обох виконавців по 14 м'ячів. Українець додав до них ще 5 результативних передач.

До слова, раніше зібрали підбірку найперспективніших українців у чемпіонатах Італії та Німеччини.

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Чемпіонат Іспанії Артем Довбик Севилья
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