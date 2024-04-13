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Довбик із голом "Атлетіко" вийшов у лідери бомбардирів, але не врятував від поразки: відео

Мадрид, Субота 13 квітня 2024 17:17
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Довбик із голом "Атлетіко" вийшов у лідери бомбардирів, але не врятував від поразки: відео Фото: "Жирона" зазнала невдачі в столиці (twitter.com/Atleti)
Автор: Антон Федорців

Мадридський "Атлетіко" переграв "Жирону" Артема Довбика в 31-му турі чемпіонату Іспанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Іспанія, Ла Ліга, 31-й тур

"Атлетіко" – "Жирона" – 3:1

Голи: Грізманн, 34 (пенальті), 50, Корреа, 45+6 – Довбик, 4

Каталонці оформили швидкий гол. На 4-й хвилині атака гостей з переведенням м'яча з лівого флангу на правий край штрафного завершилася голом Довбика. Українець фактично з метра переправив у сітку простріл Коуту повз голкіпера "матрацників" Облака.

"Атлетіко" відігрався у середині тайму. Після навісу зі стандарту оборонець "Жирони" зіграв рукою у власному штрафному – одинадцятиметровий. До позначки підійшов Грізманн і пробив прямісінько в правий кут воріт.

А вийти вперед підопічні Дієго Сімеоне зуміли під завісу першої половини. Мората підхопив м'яч і виконав навіс на Корреа, а той головою відправив сферу в сітку. А на старті другої 45-хвилинки Грізманн із меж штрафного потужно пробив під поперечину, встановивши остаточний результат.

"Жирона" залишилася на 3-й сходинці в Ла Лізі (65 очок). Тим часом "Атлетіко" закріпився на 4-й позиції (61 пункт). Натомість Довбик вийшов в одноосібні лідери бомбардирських перегонів чемпіонату Іспанії. Українець оформив 17 голів і випереджає Беллінгема та Будіміра (по 16 м'ячів).

До слова, раніше "Реал" розписав результативну нічию з "Манчестер Сіті" в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

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Атлетіко Чемпіонат Іспанії Артем Довбик
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