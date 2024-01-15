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"Доступні ліки". Українці можуть отримати препарати для лікування розладів психіки та епілепсії

Україна, Понеділок 15 січня 2024 02:19
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"Доступні ліки". Українці можуть отримати препарати для лікування розладів психіки та епілепсії Фото: українці можуть отримати препарати для лікування розладів психіки та епілепсії (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

За допомогою програми "Доступні ліки" українці мають змогу безплатно отримати препарати для лікування розладів психіки та епілепсії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я України.

Влітку цього року набув чинності оновлений реєстр лікарських засобів та медичних виробів, які підлягають реімбурсації. Їх вартість частково або повністю відшкодовує Національна служба здоров’я України.

Як отримати "доступні ліки"

Загалом в програмі реімбурсації передбачено 65 препаратів, які призначаються у разі розладів психіки та поведінки. Отримувати ці та інші ліки, що входять в перелік програми "Доступні ліки", безоплатно або з частковою доплатою, можна наступним чином:

  • У разі розладів психіки зверніться до сімейного чи особистого лікаря або психіатра, а за епілепсії - до невролога або психіатра.
  • Лікар створить план лікування в Електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ) та на його основі випише перший рецепт.
  • За наступними рецептами можна звертатися до лікарів первинної медичної допомоги: сімейного лікаря, терапевта або педіатра. Лікар випише рецепт на основі плану лікування, які склав лікар-спеціаліст.
  • З рецептом звернутися в аптеку, що має договір з НСЗУ за програмою реімбурсації.

Як знайти аптеку

Знайти найближчу аптеку, яка відпускає ліки та медпрепарати за програмою реімбурсації, можна:

  • за телефоном контакт-центру НСЗУ 16-77;
  • за допомогою дашборда на сайті Нацслужби здоровʼя.

Для цього перейдіть на сторінку "Перелік місць відпустку лікарських засобів за еРецептом", в меню ліворуч оберіть область або ваш населений пункт та потрібний напрям програми реімбурсації.

Які ще послуги є безкоштовними для українців - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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