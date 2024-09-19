Дослідження і не тільки. Чим допомагатиме українцям Інститут житла

В Україні створили Інститут житла - аналітичний центр, який буде допомагати розробляти ефективне житлове законодавство, яке є одним з маркерів виконання Ukraine Facility, напрацьовувати механізми детінізації ринку оренди, гармонізовувати українські політики у сфері житла з європейськими і навчати українців використанню всі доступних інструментів вирішення їх житлового питання.

Про це заявила голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її виступ.

Вона зазначила, що за попередніми оцінками потреби на відновлення житлової інфраструктури нині складають не менше ніж 70 млрд євро, але це відновлення має відбуватися за європейськими стандартами.

Одним з таких стандартів, пояснила Шуляк, є запровадження так званого соціального житла, на яке зможуть претендували громадяни, які потребують покращення своїх житлових умов. З фонду соціального житла воно буде надаватись у соціальну оренду, яка передбачає на порядок нижчу за ринкову вартість.

"Розробка нового житлового законодавства наразі активно триває. Уже підготували рамковий законопроєкт "Про основні засади житлової політики" і тепер триває робота над законопроєктом "Про фонд соціально житла". Нещодавно наш комітет держвлади, місцевого самоврядування і регіонального розвитку спільно з партнерами провів масштабні публічні консультації з широким колом експертів і стейкхолдерів житлової сфери щодо оновлення житлової політики в Україні", - зазначила Шуляк.

За її словами, всі отримані пропозиції та зауваження щодо оновлення житлової політики оформились у звіт та вже передані до Кабміну. Своєю чергою, допомога Інституту житла, який буде, по суті, експертно-аналітичним хабом для розробки аналітичних досліджень у сфері житлової політики, також сприятиме формуванню в Україні нової - ефективної, житлової політики.

Функціонування Інститутів житла - звична для європейських країн практика. Вони є своєрідними інноваційними хаби, де розробляють рішення для розвитку моделі сучасного соціального житла. Зокрема, це барселонський Інститут житла, який з одного боку став прототипом українського Інституту житла, а з іншого - допоміг у його створенні.

Засновники українського Інституту житла - Норвезька рада у справах біженців в Україні NRC та Агентство ООН у справах біженців в Україні, пояснюють, що Інститут буде автономною експертною організацією, яка проводитиме прикладні міждисциплінарні дослідження, розроблятиме стратегії вирішення житлових питань, надаватиме рекомендації особам, які ухвалюють публічні рішення у сфері житлової політики, допомагатиме у підготовці національної житлової стратегії, місцевих житлових рішень і їх реалізації.

Серед основних функцій Інституту житла будуть:

Робота аналітичного хабу, платформи у сфері житлової політики;

Нормопроектувальна робота, участь у законотворчій діяльності, а відтак і допомога органам державної влади у формуванні ефективної житлової політики, а також адвокація законодавчих ініціатив у цій сфері;

Навчальний і медіацентр - громадянам, які потребують покращення житлових умов, тут розповідатимуть про дієві інструменти вирішення їх житлового питання та як ними користуватися;

Збір і моніторинг даних у сфері житлової політики, проведення необхідних інформаційних кампаній, залучення фінансування і комунікація з донорами;

Упорядкування фонду приватного житла - розробка заходів, направлених на детінізацію ринку орендного житла тощо;

Допомога у розробці рішень у сфері містобудування.

"Інститут Житла буде важливим інструментом для впровадження довготривалих житлових рішень для людей, які втратили свої оселі, а також для удосконалення житлової політики в Україні, яка є, зрештою, одним з маркерів виконання Ukraine Facility. Ми маємо створити зрозумілу та прозору житлову політику, яка допоможе ВПО з житловими питаннями і у цьому нам допоможе Інститут житла", - підсумувала Шуляк.