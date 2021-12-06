Дорожники отремонтировали 90 км трассы Н-07 "Киев - Сумы - Юнаковка"

В Черниговской области дорожники уложили финишный слой нового асфальта на более чем 90 км трассы Н-07 "Киев - Сумы - Юнаковка. Дорогу ремонтируют по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на " Укравтодор ".

На сегодняшний день еще продолжаются работы на одном из самых сложных участков трассы вблизи пгт Срибне.

"Здесь дорога проходит через Тростянецкую балку со сложным рельефом. Балка фактически выполняет функцию дамбы, поскольку с обеих сторон от нее расположены водоемы. В процессе капитального ремонта старый механизм для пропуска воды демонтирован", - говорится в сообщении.

До ремонта дамба была в аварийном состоянии, существовала угроза подтопления окружающих территорий.

Дорожники усиливают и расширяют земляную насыпь дороги. Внутри нее они устраивают новую гофрированную трубу длиной 47 метров, которая обеспечит переток воды из верхнего пруда в нижний. Будет установлено шандорное устройство, которое позволит регулировать уровень воды в верхнем пруду и ее давление на земляную насыпь дороги. Береговую линию укрепят бутовым камнем. А после завершения работ на трубе участок дороги вдоль Тростянецкой балки заасфальтируют.

Дорога Н-07 объединяет юг Черниговской области с Киевской и Сумской областями.

До конца 2021 года в Черниговской области отремонтируют 182 километра дорог государственного значения.