ru ua
Пн, 06 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Дорожники отремонтировали 90 км трассы Н-07 "Киев - Сумы - Юнаковка"

Новина українською →
Чернигов, Понедельник 06 декабря 2021 14:39
Дорожники отремонтировали 90 км трассы Н-07 "Киев - Сумы - Юнаковка" Фото: дорожники отремонтировали 90 км трассы Н-07 (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

В Черниговской области дорожники уложили финишный слой нового асфальта на более чем 90 км трассы Н-07 "Киев - Сумы - Юнаковка. Дорогу ремонтируют по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Укравтодор".

На сегодняшний день еще продолжаются работы на одном из самых сложных участков трассы вблизи пгт Срибне.

"Здесь дорога проходит через Тростянецкую балку со сложным рельефом. Балка фактически выполняет функцию дамбы, поскольку с обеих сторон от нее расположены водоемы. В процессе капитального ремонта старый механизм для пропуска воды демонтирован", - говорится в сообщении.

До ремонта дамба была в аварийном состоянии, существовала угроза подтопления окружающих территорий.

Дорожники усиливают и расширяют земляную насыпь дороги. Внутри нее они устраивают новую гофрированную трубу длиной 47 метров, которая обеспечит переток воды из верхнего пруда в нижний. Будет установлено шандорное устройство, которое позволит регулировать уровень воды в верхнем пруду и ее давление на земляную насыпь дороги. Береговую линию укрепят бутовым камнем. А после завершения работ на трубе участок дороги вдоль Тростянецкой балки заасфальтируют.

Дорога Н-07 объединяет юг Черниговской области с Киевской и Сумской областями.

До конца 2021 года в Черниговской области отремонтируют 182 километра дорог государственного значения.

Напомним, ранее в Офисе президента объявили планы до конца 2024 года сделать в рамках инициированной главой государства Владимиром Зеленским программы "Большая стройка" 24 тыс. километров дорог.

Читайте РБК-Украина в Google News
Большая стройка
NEWS
Правила карантина в Украине изменили: полный список ограничений
Правила карантина в Украине изменили: полный список ограничений
DAILY
Старый новый курс. Как Тимошенко и "Батькивщина" хотят вернуться к власти
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Старый новый курс. Как Тимошенко и "Батькивщина" хотят вернуться к власти