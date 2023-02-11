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На дорогах ожеледиця, а подекуди й мокрий сніг: прогноз погоди на 12 лютого

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Україна, Субота 11 лютого 2023 15:48
На дорогах ожеледиця, а подекуди й мокрий сніг: прогноз погоди на 12 лютого Фото: прогноз погоди на 12 лютого (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Вночі по всій території України очікується мокрий дощ, який вдень локалізується на південно-східній території. Синоптики попереджають, що подекуди на дорогах очікується ожеледиця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Мокрий сніг, що йтиме з ночі по всій території України вдень залишиться лише у південно-східній частині та Карпатах; на решті території істотних опадів не очікується.

На дорогах очікується ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. У країні можливі пориви вітру 15-20 м/с.

Стовпчики термометрів завтра вдень покажуть переважно від 2° морозу до 3° тепла, у південній частині та на Закарпатті до 6° тепла. У Карпатах тим часом очікують 4-9° морозу. Температура вночі буде від 1° до 6° морозу.

На дорогах ожеледиця, а подекуди й мокрий сніг: прогноз погоди на 12 лютого

Погода у столиці

У Києві та області завтра хмарно, проте з проясненнями. Вночі столицю накриє мокрий сніг, але вдень істотних опадів не очікується.

На дорогах подекуди очікується ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями можливі пориви 15-20 м/с. Температура вночі по області 1-6° морозу, а вдень від 2° морозу до 3° тепла;

В столиці ж вночі очікують від 2° до 4° морозу, а вдень 0-2° тепла.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на останній місяць зими.

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