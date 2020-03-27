Донецкую и Луганскую области закроют на въезд из других регионов

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Въезд запретили из Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областей

В связи с коронавирусом в Украине с 28 марта будет ограничен въезд в Донецкую и Луганскую области со стороны других регионов страны. Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил в Facebook.

Сообщается, что для противодействия распространению коронавируса с 28 марта вводится ограничение на пересечение линии проведения операции Объединенных сил со стороны Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областей.

"Разрешение на выезд и въезд в район проведения ООС будет предоставляться гражданам и транспортным средствам, которые осуществляют логистическое обеспечение жизнедеятельности региона. Просим относиться с пониманием к введению указанных выше ограничений", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня на брифинге мэр Киева Виталий Кличко не исключил закрытие столицы на въезд и выезд. Он добавил, что решение будет приниматься, исходя из ситуации с коронавирусом.

Отметим, ранее стало известно, что полиция заблокировала село Тынное Сарненского района Ровенской области из-за вспышки коронавируса. В этом селе инфекцию обнаружили у девяти человек, один из заболевших умер.