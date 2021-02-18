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В Донецкой области сообщили о подозрении помощнику боевиков "ДНР"

Новина українською → Донецкая область, Четверг 18 февраля 2021 19:52
В Донецкой области сообщили о подозрении помощнику боевиков "ДНР" Фото: флаг "ДНР" (unian.net)
Автор: Роман Тверденко

В Донецкой области сообщили о подозрении жителю города Лиман. Он в 2014 году помогал боевикам так называемой "ДНР".

Об этом сообщает Национальная полиция.

По данным следствия, мужчина помогал боевикам дежурить на дорогах района. В его обязаности входило осуществление фильтрационно-пропускного режима на дороге между Лиманом и поселком Ставки. Одной из задач было "обнаружение патриотически настроенных граждан".

35-летнему мужчине сообщили о подозрении по ч.2 статьи 260 Уголовного кодекса Украины (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований). При этом ч.6 статьи 260 предусматривает освобождение от уголовной ответственности, если лицо, пребывавшее в составе боевиков, добровольно вышла оттуда и уведомила об этом органы государственной власти или местного самоуправления.

Ранее сообщалось, что в оккупированной Горловке подорвали главаря местной "народной милиции" Сергей Попова по прозвищу "Длинный". Взрыв произошел сегодня утром, в автомобиле помимо боевика находился ребенок.

Также стало известно имя бывшего "заместителя министра информации ДНР", которого разоблачили и арестовали на подконтрольной территории. Это политтехнолог Владимир Пряхин.

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