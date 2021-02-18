В Донецкой области сообщили о подозрении помощнику боевиков "ДНР"

В Донецкой области сообщили о подозрении жителю города Лиман. Он в 2014 году помогал боевикам так называемой "ДНР".

По данным следствия, мужчина помогал боевикам дежурить на дорогах района. В его обязаности входило осуществление фильтрационно-пропускного режима на дороге между Лиманом и поселком Ставки. Одной из задач было "обнаружение патриотически настроенных граждан".

35-летнему мужчине сообщили о подозрении по ч.2 статьи 260 Уголовного кодекса Украины (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований). При этом ч.6 статьи 260 предусматривает освобождение от уголовной ответственности, если лицо, пребывавшее в составе боевиков, добровольно вышла оттуда и уведомила об этом органы государственной власти или местного самоуправления.