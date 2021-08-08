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В Донецкой области реконструируют 114 км линий электропередачи до конца года

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Донецкая область, Воскресенье 08 августа 2021 13:20
В Донецкой области реконструируют 114 км линий электропередачи до конца года Фото: инвестиции в электросети Донецкой области увеличены на 72% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Компания "ДТЭК Донецкие электросети" в 2021 году увеличила инвестиции в обновление и модернизацию электрических сетей на 72%, по сравнению с предыдущим годом.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-релиз компании.

"Эти средства направляются на модернизацию и развитие энергетической инфраструктуры региона в соответствии с потребностями его жителей.
Реконструкция касается линий среднего и низкого уровня напряжения. То есть тех, которые непосредственно отвечают за наличие электрического тока у жителей контролируемой территории Донецкой области, предприятий и организаций", - говорится в сообщении.

В 2021 году компания планирует инвестировать в сети 332 млн грн.

Всего в 2021 году "ДТЭК Донецкие электросети" планирует полностью заменить более 114 километров линий электропередачи, 36 распределительных пунктов и трансформаторных подстанций.

Для сравнения, в 2020 году компания имела возможность обновить только 23 объекта.

В компании заявили, что увеличить объемы средств, которые компания инвестирует в проекты полной замены энергооборудования, стало возможным благодаря переходу компании на стимулирующий инвестиции RAB-тариф.

Напомним, Кабмин планирует снизить тарифы на электроэнергию для населения за счет резкого сокращения расходов на ремонты оборудования и линии электропередачи, 70% которых и так находятся в аварийном состоянии. Это решение раскритиковали международные и отраслевые ассоциации, указав на недопустимость его принятия.

Потери в украинском электросетях превышают 10%, что обходится потребителям в 20 млрд грн ежегодно.

Для решения проблем аварийности электросетей в 2020 году НКРЭКУ приняло решение о введении в стране RAB-регулирования. Цель - увеличить инвестиции в замену и обновление электрических сетей.

В 2021 году инвестиции в электрические сети выросли на 30-40%.

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Донецкая область электросети
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