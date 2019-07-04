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В Донецкой области полиция изъяла арсенал оружия

Новости » Происшествия    04.07.2019 - 00:31
В Донецкой области полиция изъяла арсенал оружия
Фото: изъятые боеприпасы (police.dn.ua)

Было изъято 8 гранат, тротиловые шашки, пистолет, охотничье ружье и патроны различного калибра

В Донецкой области правоохранители изъяли арсенал боеприпасов во время проведения комплекса мероприятий по выявлению канала поступления оружия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

Как сообщается, 2 июля полиция задержала злоумышленника при попытке продать боеприпасы, во время обыска в его доме выяснилось, что часть боеприпасов мужчина хранил в хозяйственном помещении, а оружие хранил в собственный комнате среди одежды. Со слов задержанного, боеприпасы он хранил с 2014-2015 годов.

В ходе обысков полиция выявила и изъяла 8 гранат, тротиловые шашки, пистолет, охотничье ружье и патроны различного калибра. По указанному факту открыто уголовное дело по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). 

 

Фото: изъятые боеприпасы (police.dn.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой области у местного жителя правоохранители изъяли взрывчатку и гранаты. Сам местный житель сообщил, что взрывоопасные предметы он нашел вблизи линии боевых действий в 2017 году.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Запорожье правоохранители обнаружили мастерскую по ремонту и переделке оружия. Правоохранителями была получена информация о функционировании подпольного цеха на территории города. Во время проверок правоохранители смогли установить лицо, причастное к организации, а также местонахождение.

 

 

 

 

В Донецкой обл. у местного жителя изъяли взрывчатку и гранаты В Запорожье правоохранители обнаружили мастерскую по ремонту и переделке оружия
Новости Украины оружиеДонецкая областьбоеприпасы
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