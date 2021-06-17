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В Донецкой области открыли реконструированное приемное отделение больницы

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Киев, Четверг 17 июня 2021 11:23
В Донецкой области открыли реконструированное приемное отделение больницы Фото: в Донецкой области открыли реконструированное приемное отделение больницы (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

В Покрове Донецкой области после реконструкции открыли приемное отделение Клинической больницы интенсивного лечения. Реконструкция была проведена по программе президента "Большая стройка".

Об этом сообщили в Донецкой областной администрации.

Отделение не только отремонтировали, но и увеличили площадь от 280 до 454 квадратных метров. Отдельно достроили бокс, который позволяет принимать сразу две машины "скорой" с пациентами.

Также полностью заменили системы отопления, водоснабжения, канализации и пожарной сигнализации, установили новые системы кондиционирования и вентиляции.

Внутри помещения распланировали так, чтобы пациентам можно было быстро принимать, проводить диагностику и оказывать оперативную помощь, что особенно важно в экстренных случаях.

На ремонт и приобретение нового медицинского оборудования потратили 25,2 млн гривен. В частности, в отделении появился новый аппарат ультразвуковой диагностики и современная рентгеновская система.

Напомним, в этом году по программе Владимира Зеленского по всей стране проходит массовая реконструкция и переоборудование отделений в больницах.

Как сообщал координатор программы, заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, в течение года откроют 177 современных приемных отделений.

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Донецкая область больница
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