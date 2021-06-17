В Донецкой области открыли реконструированное приемное отделение больницы

В Покрове Донецкой области после реконструкции открыли приемное отделение Клинической больницы интенсивного лечения. Реконструкция была проведена по программе президента "Большая стройка".

Об этом сообщили в Донецкой областной администрации.

Отделение не только отремонтировали, но и увеличили площадь от 280 до 454 квадратных метров. Отдельно достроили бокс, который позволяет принимать сразу две машины "скорой" с пациентами.

Также полностью заменили системы отопления, водоснабжения, канализации и пожарной сигнализации, установили новые системы кондиционирования и вентиляции.

Внутри помещения распланировали так, чтобы пациентам можно было быстро принимать, проводить диагностику и оказывать оперативную помощь, что особенно важно в экстренных случаях.

На ремонт и приобретение нового медицинского оборудования потратили 25,2 млн гривен. В частности, в отделении появился новый аппарат ультразвуковой диагностики и современная рентгеновская система.