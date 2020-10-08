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На Донбассе на взрывном устройстве подорвались женщина и ребенок, - ОБСЕ

Золотое-5, Четверг 08 октября 2020 11:27
На Донбассе на взрывном устройстве подорвались женщина и ребенок, - ОБСЕ
Фото: табличка (facebook.com)
Автор: Игорь Литвиненко

На оккупированной территории Луганской области женщина с сыном подорвались на взрывном устройстве. Женщине пришлось ампутировать ногу, ребенок - получил ранение глаза.

Об этом говорится в отчете Мониторинговой миссии ОБСЕ.

Инцидент произошел еще 28 сентября вблизи Золотого-5 (Михайловки), где женщина с сыном и дочерью в поле искали свою корову.

"Она отметила, что получила серьезные ранения левой ноги, которую пришлось ампутировать ниже колена, а также многочисленные ранения правой ноги. Женщина добавила, что ее сын получил ранения глаз, а дочь не пострадала", - сообщили в ОБСЕ.

В больнице неподконтрольного Первомайска медперсонал подтвердил, что 28 сентября к ним доставили женщину 40-49 лет с ранениями, полученными в результате срабатывания взрывного устройства.

"Медики больницы в Луганске сказали, что 28 сентября был госпитализирован мальчик (11 лет) с ранениями, соответствующих последствий срабатывания взрывного устройства, и ему прооперировали глаза", - добавили в ОБСЕ.

Ранее РБК-Украина писало, что в конце сентября на Донбассе на мине подорвался офицер Российской Федерации. В результате подрыва он потерял часть конечности.

Напомним, за сутки на Донбассе боевики один раз нарушали режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных нет.

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