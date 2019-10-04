На Донбассе во время обстрелов ранили одного военного

Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Боевики 23 раза нарушили режим прекращения огня

На Донбассе с начала текущих суток 4 октября в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 23 раза нарушили режим прекращения огня, в результате чего один военный получил ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Как сообщается, противник обстрелял позиции подразделений ОС из запрещенных минского соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Кроме того, в нарушение минских соглашений, противник открыл огонь из автоматического гранатомета по участку разведения сил и средств в районе населенного пункта Богдановка.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 15 обстрелов позиций Объединенных сил, а именно вблизи Водяного, неподалеку Павлополя, вблизи Новогнатовки, неподалеку Авдеевки, вблизи Лебединского, в районе Богдановки, неподалеку Новотроицкого, вблизи Водяного и

неподалеку Верхнеторецкого.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил восемь обстрелов позиций Объединенных сил, а именно вблизи Новолуганского, в районе Зайцевого, неподалеку Крымского, вблизи Мироновского, неподалеку Луганского.

"В течение текущих суток в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении.

.Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что , в районе проведения ООС на Донбассе обострилась ситуация. В течении минувших суток, 3 октября, оккупанты более 40 раз обстреляли позиции подразделений ОС. В результате вражеских обстрелов один украинский военный получил смертельное ранение.