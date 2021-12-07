ru ua
Вт, 07 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

На Донбассе восстановили 8 мостов, разрушенных в результате боевых действий, - Кубраков

Новина українською →
Донбасс, Вторник 07 декабря 2021 11:20
На Донбассе восстановили 8 мостов, разрушенных в результате боевых действий, - Кубраков Фото: на Донбассе восстановили 8 мостов (facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)
Автор: Наталия Гурковская

Программа президента Владимира Зеленского "Большая стройка", стартовавшая в 2020 году именно с восстановления инфраструктуры восточных областей Украины, продолжит развитие этого региона.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра инфраструктуры Александра Кубракова.

"Вооруженные силы Украины сегодня - это отважные мужчины и женщины, работа которых - ежедневный подвиг. Во времена, когда информации о возможных опасностях становится все больше, мы должны еще активнее поддерживать наших защитников - морально, финансово, информационно", - написал Кубраков.

Так, для военных на передовой новая инфраструктура означает необходимую скорую связь с остальными регионами страны, а также путь возвращения в мирную жизнь, отметил глава Мининфраструктуры. За два неполных года "Большой стройки" были восстановлены 8 мостов и путепроводов Донбасса, разрушенных в результате боевых действий.

"Регион, пострадавший от войны и неэффективного государственного управления, сейчас получает новые дороги и мосты. И уже в ближайшее время здесь стартует строительство 2-х аэропортов, а также расширение железнодорожной сети", - рассказал Кубраков.

По данным Veteran Hub, инфраструктура в настоящее время является одной из самых желанных сфер для трудоустройства ветеранов. Министерство намерено продолжить работу над тем, чтобы сделать этот процесс более комфортным и системным, добавил Кубраков.

"Впервые развитие инфраструктуры не зависит от настроений политических элит. Мы строим новую страну вплотную к линии фронта. Важно, чтобы мы все понимали, за что идет борьба и какие ценности мы защищаем", - резюмировал он.

Напомним, ранее в ОП сообщили, что Донецкая область в этом году стала первой по количеству проектов "Большой стройки". Всего по инфраструктурной программе Президента Владимира Зеленского в регионе строят или восстанавливают 54 объекта, в частности, 10 школ, 5 детских садов, 2 стадиона и 4 больницы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Большая стройка
NEWS
Смертельное ДТП под Черниговом: число жертв возросло до 11
Смертельное ДТП под Черниговом: число жертв возросло до 11
DAILY
Кто заработал на дорогом газе, нефти и руде. И что будет с ценами в 2022 году
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Кто заработал на дорогом газе, нефти и руде. И что будет с ценами в 2022 году