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На Донбассе сегодня сохраняется режим "тишины"

Донбасс, Вторник 05 января 2021 17:56
На Донбассе сегодня сохраняется режим "тишины"
Фото: украинские военные (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

На Донбассе с начала текущих суток, 5 января, сохраняется режим прекращения огня. Ситуация остается контролируемой украинскими военными.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

При этом саперы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям разминировали почти 4 гектара территории и передали на уничтожение 75 взрывоопасных предметов.

"В течение текущих суток, 5 января, в районах ответственности наших бригад наблюдалась тишина. Вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинскими воинами", - отметили в штабе.

Напомним, за прошедшие сутки, 4 января, боевики на Донбассе нарушали режим "тишины" пять раз. При этом применялись различные гранатометы и пулеметы. Потерь среди украинских военных не было.

Ранее РБК-Украина писало, что сегодня лидеры Германии и Российской Федерации Ангела Меркель и Владимир Путин обсудили минские соглашения по урегулированию ситуации на Донбассе и нормандский процесс.

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