На Донбассе ранили еще одного украинского военного
Фото: ВСУ понесли потери на Донбассе (Getty Images)
Пророссийские боевики снова нарушили "тишину" на Донбассе. В результате вражеского обстрела пострадал еще один украинский военный.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативно-тактическую группировку "Восток".
"В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - средней тяжести",- рассказали в штабе ОТГ.
Сейчас украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения ООС.
Напомним, до этого в штабе ООС сообщали о ранении бойца на Донбассе. Его состояние оценивали как удовлетворительное.