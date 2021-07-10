На Донбассе в пятницу погиб боец ​​ООС. Стало известно его имя

Стало известно имя бойца Операции объединенных сил, который в пятницу погиб на Донбассе от обстрела боевиков. Погиб старший солдат Владимир Яськив.

Он родился 29 июля 1977 года и был родом из поселка Большие Борки Тернопольской области.

"Во время смены позиции старшим солдатом Яськивом произошло непоправимое... вражеский снайпер смертельно ранил Владимира. Характер ранения оказался несовместимым с жизнью", - информируют в пресс-службе.

Боец находился на дежурстве и вел наблюдение за противником, когда оккупанты начали массированный обстрел из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов, противотанковых управляемых ракет и минометов 82-го калибра. Врагу предоставили адекватный ответ из разрешенных средств вооружения для подавления огневых точек противника.

"Вчера, 9 июля 2021 года, во время выполнения боевого задания близ населенного пункта Золотое погиб наш собрат - старший солдат Яськив Владимир Богданович", - указано в сообщении.

Напомним, утром стало известно, что на Донбассе за минувшие сутки в результате обстрела боевиков погиб украинский военнослужащий. Еще трое были ранены.

Как писало РБК-Украина, позавчера боевики на Донбассе убили одного украинского военного и еще одного ранили.