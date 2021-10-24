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На Донбассе с начала суток три нарушения "тишины". Обошлось без потерь

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Донбасс, Воскресенье 24 октября 2021 17:53
На Донбассе с начала суток три нарушения "тишины". Обошлось без потерь Фото: на Донбассе обошлось без потерь среди сил ООС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе снова неспокойно. С начала 24 октября пророссийские боевики трижды нарушали режим прекращения огня, применяя при этом запрещенное минскими соглашениями вооружение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

Где боевики нарушали "тишину"

Оккупанты из минометов 120-го калибра обстреливали сегодня позиции украинских военных вблизи Каменки.

В районе Светлодарска позиции ООС попали под обстрел из автоматических станковых гранатометов. Еще один обстрел зафиксировали в направлении Травневого. Там оккупационные войска вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

В результате вражеских обстрелов украинские военные не пострадали.

"Чтобы заставить противника прекратить огневую активность, наши защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение", - подчеркнули в штабе.

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