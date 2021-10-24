На Донбассе с начала суток три нарушения "тишины". Обошлось без потерь
В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе снова неспокойно. С начала 24 октября пророссийские боевики трижды нарушали режим прекращения огня, применяя при этом запрещенное минскими соглашениями вооружение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.
Где боевики нарушали "тишину"
Оккупанты из минометов 120-го калибра обстреливали сегодня позиции украинских военных вблизи Каменки.
В районе Светлодарска позиции ООС попали под обстрел из автоматических станковых гранатометов. Еще один обстрел зафиксировали в направлении Травневого. Там оккупационные войска вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.
В результате вражеских обстрелов украинские военные не пострадали.
"Чтобы заставить противника прекратить огневую активность, наши защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение", - подчеркнули в штабе.