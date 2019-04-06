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На Донбассе боевики 5 раз обстреляли позиции ООС

Новости » Общество    06.04.2019 - 13:13
На Донбассе боевики 5 раз обстреляли позиции ООС
Иллюстративное фото (ООС)

Потерь среди украинских защитников нет

С начала текущих суток на Донбассе сегодня, 6 апреля, было зафиксировано 5 прицельных обстрелов со стороны российско-оккупационных войск с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на преcс-службу Министерства обороны.

Сообщается, что пророссийские наемники совершили обстрел позиций украинских военных вблизи Зайцевого, использовав миномет 120 мм. Также боевиками были обстреляны из миномета 120 мм позиции в районе Павлополье.

В районе Широкиного, Старогнатовки и Опытного боевики осуществили обстрелы с использованием гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"По имеющейся информации, в результате вражеских обстрелов потерь от начала текущих суток среди защитников Украины нет", - сообщили в Минобороны.

Ранее РБК-Украина сообщало, что за минувшие сутки на Донбассе погиб один украинский военный, двое ранены. Оккупанты обстреливали позиции ООС, в частности, из вооружения боевой машины пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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