Donbas Media Forum 2026 зібрав у Києві майже 1400 учасників: що обговорювали

У Києві відбувся 11-й Donbas Media Forum, учасники якого обговорили роботу медіа під час війни, вплив геополітичних змін і штучного інтелекту, а також захист прав людини та збереження довіри аудиторії.

Як пройшов форум, які теми порушували та які підходи до майбутнього українських медіа пропонували учасники - у матеріалі РБК-Україна .

Головні теми форуму

Захід тривав 8-10 жовтня та зібрав 1397 учасників з України й інших країн. У програмі було 82 події: дискусії, воркшопи, презентації досліджень та антикорупційні дебати.

Цьогорічний форум пройшов під гаслом "Я_МЕДІА: людина - для людини - про людину". Учасники говорили про журналістську етику, висвітлення війни, психологічне здоров’я медійників, фінансову стійкість редакцій і використання технологій. Окремо провели дев’ять закритих із міркувань безпеки дискусій про взаємодію журналістів із військовими.

Учасники також переглянули 10 документальних фільмів і відвідали дев’ять тематичних виставок, присвячених, зокрема, корупції, пам’яті про загиблих, цивільним у неволі та життю прифронтових регіонів.

Donbas Media Forum 2026 зібрав у Києві майже 1400 учасників (фото: DMF)

Безпека та права людини

Протягом трьох днів експерти надали майже 160 індивідуальних консультацій із цифрової безпеки, юридичних питань, доступу до публічної інформації, протидії корупції та безбар’єрної комунікації.

Ще майже 200 тренінгів присвятили роботі з детектором дронів "Чуйка", який допомагає журналістам під час відряджень до прифронтових територій. Уперше на форумі учасники могли підписати згоду на посмертне донорство органів - це зробили п’ятеро людей.

Традиційно окрему увагу приділили окупованим територіям: зали назвали на честь Донецька, Луганська, Бердянська, Каховки, Маріуполя, Лисичанська та Ялти. Так організатори прагнуть зберігати ці міста у публічному просторі та нагадувати про людей, які залишаються в окупації або були змушені виїхати.

"Медіа продовжують працювати попри обстріли"

Голова ГО DII-Ukraine та оргкомітету форуму Любов Раковиця зазначила, що підготовка до цьогорічного заходу була особливо складною через посилення російських обстрілів Києва. Команда оцінювала безпекові ризики та розглядала можливу зміну дати, місця чи формату.

"Журналісти продовжують працювати, редакції - робити свої проєкти, команди - розвиватися, шукати нові формати й відповідати на нові виклики", - сказала Раковиця.

За її словами, форум став проявом стійкості медійної спільноти, яка продовжує виконувати професійні обов’язки в умовах війни.

Учасники форуму обговорили взаємодію журналістів із військовими та особливості висвітлення війни (фото: DMF)

На заході також провели донацію крові: до неї долучилися 15 учасників. Для дітей медійників організували простір із майстер-класами, а самі учасники започаткували бігову ініціативу DMF Run Club.

Учасники Donbas Media Forum долучилися до донації крові, яка може допомогти врятувати життя (фото: DMF)

Donbas Media Forum уперше відбувся у 2015 році для журналістів із Донецької та Луганської областей. Згодом він перетворився на національний майданчик для регіональних медіа. Наступний форум організатори планують провести у 2027 році.