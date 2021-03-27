ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Доминикана меняет правила въезда для туристов

Новина українською → Доминиканская Республика, Суббота 27 марта 2021 10:49
Доминикана меняет правила въезда для туристов Фото: для въезда в Доминиканскую Республику нужно заполнить электронную анкету и получить QR-код (pixabay)
Автор: Игорь Литвиненко

Доминиканская Республика меняет правила въезда в страну для туристов. С 1 апреля въезд будет разрешен лишь для тех, кто заполнит электронную анкету и получит QR-код.

Об этом сообщает Dominican Today.

До 31 марта в страну можно будет въехать по бумажной анкете, однако с апреля от бумажного носителя откажутся. По словам министра туризма Доминиканы Давида Кольядо, это позволит ускорить процесс въезда туристов в страну.

"С момента введения электронной анкеты в ноябре 2020 года нам удалось детально проанализировать платформу и усовершенствовать ее на основании отзывов пассажиров. Мы провели более 500 тестов и обновлений, чтобы гарантировать бесперебойную работу платформы с 1 апреля, когда ее использование станет обязательным для всех", - сказал Кольядо.

Форма анкеты доступна по ссылке https://eticket.migracion.gob.do на русском, английском, испанском, французском, итальянском, португальском и немецком языках.

Туристам необходимо будет предоставить номер паспорта, адрес проживания и места назначения в Доминиканской Республике, данные для таможенной службы и декларацию о состоянии здоровья.

Напомним, ранее Кабинет министров Украины ужесточил правила въезда в страну. Теперь всем гражданам при въезде необходимо будет сдавать ПЦР-тест на коронавирус.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество туристы въезд
NEWS
Ясно и до +15 градусов тепла: погода на сегодня
Ясно и до +15 градусов тепла: погода на сегодня
DAILY
План реванша. На что рассчитывают Петр Порошенко и его команда
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина План реванша. На что рассчитывают Петр Порошенко и его команда