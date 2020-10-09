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Доля госсектора в экономике Украины продолжает падать

Киев, Пятница 09 октября 2020 10:44
Доля госсектора в экономике Украины продолжает падать
Фото: завод (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Доля государственного сектора в экономике Украины за первое полугодие 2020 года составляла 11,5%, Это меньше, чем за первые три месяца года (11,8%).

Об этом сообщается на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Доля госсектора в экономике Украины продолжает падать

Как отмечается в сообщении, удельный вес государственного сектора экономики рассчитан на основании показателей, предоставленных Государственной службой статистики Украины.

По данным Минэкономики, удельный вес количества субъектов хозяйствования государственного сектора экономики составил 4,2%.

Кроме того, удельный вес чистого дохода (выручки) от реализации продукции (товаров, работ, услуг) субъектов хозяйствования государственного сектора экономики составил 9,8%.

Удельный вес средней стоимости необоротных и оборотных активов субъектов хозяйствования государственного сектора экономики составил 20,6%.

Напомним, доля государственного сектора в экономике Украины за первый квартал 2020 года составляла 11,8%, Это меньше, чем за 9 месяцев 2019 года (12,2%).

Отметим, по данным опроса КМИС, поручение президента Украины Владимира Зеленского начать подготовку крупных государственных компаний к приватизации той или иной степени одобряют 37% украинцев.

В то же время 41% респондентов негативно относятся к поручению Зеленского начать продажу государственного имущества, а 20% затрудняются с ответом.

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