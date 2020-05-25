ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Доллар снизился на межбанке после резкого роста

Новости » Экономика     25.05.2020 - 17:12
Доллар снизился на межбанке после резкого роста
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар колеблется ниже уровня 27 гривен

Курс доллара на межбанке в продаже 25 мая 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 2 копейки до 26,88 гривен за доллар, курс в покупке до 26,86 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 2 копейки до 29,28 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,8650 - 26,8850 грн/доллар, евро 29,2667 - 29,2858 грн/евро, российский рубль 0,3744 - 0,3749 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

26,8650

26,8850

EUR/UAH

29,2667

29,2858

RUB/UAH

0,3744

0,3749

Доллар снизился на межбанке после резкого роста

Торги по доллару на межбанке 22 мая 2020 года закрылись в диапазоне 26,8600 - 26,9000 грн/доллар, евро 29,2612 - 29,3048 грн/евро, российский рубль 0,3741 - 0,3750 грн/рубль.

Наличный рынок

В то же время в обменных пунктах Украины 21 мая курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 9 копеек до 27,01 гривен за доллар. Курс евро снизился на 3 копейки до 29,37 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,73 (26,65 - 22 мая), продажи - 27,01 (26,92 - 22 мая) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 28,90 (28,91 - 22 мая), продажи - 29,37 (29,40 - 22 мая) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,29 (3,25 - 22 мая), продажи 3,77 (3,72 - 22 мая) грн за 10 рублей.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 мая 2020 года установил официальный курс на уровне 26,87 гривен за доллар. Курс на 12 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 26 мая установлен на таком уровне: 26,8742 гривен за 1 доллар (+0,1186 грн). При этом курс доллара на 25 мая составляет 26,7556 гривен за 1 доллар.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Александр Белоус

Теги Курс доллара Новости Украины Курс доллараКурс евроКурс рубля
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь