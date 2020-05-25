Доллар снизился на межбанке после резкого роста

Доллар колеблется ниже уровня 27 гривен
Курс доллара на межбанке в продаже 25 мая 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 2 копейки до 26,88 гривен за доллар, курс в покупке до 26,86 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 2 копейки до 29,28 гривен за евро.
Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".
Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,8650 - 26,8850 грн/доллар, евро 29,2667 - 29,2858 грн/евро, российский рубль 0,3744 - 0,3749 грн/рубль.
|
Валюта
|
Bid
|
Offer
|
USD/UAH
|
26,8650
|
26,8850
|
EUR/UAH
|
29,2667
|
29,2858
|
RUB/UAH
|
0,3744
|
0,3749
Торги по доллару на межбанке 22 мая 2020 года закрылись в диапазоне 26,8600 - 26,9000 грн/доллар, евро 29,2612 - 29,3048 грн/евро, российский рубль 0,3741 - 0,3750 грн/рубль.
В то же время в обменных пунктах Украины 21 мая курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 9 копеек до 27,01 гривен за доллар. Курс евро снизился на 3 копейки до 29,37 гривен за евро.
На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,73 (26,65 - 22 мая), продажи - 27,01 (26,92 - 22 мая) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 28,90 (28,91 - 22 мая), продажи - 29,37 (29,40 - 22 мая) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,29 (3,25 - 22 мая), продажи 3,77 (3,72 - 22 мая) грн за 10 рублей.
Национальный банк Украины (НБУ) на 26 мая 2020 года установил официальный курс на уровне 26,87 гривен за доллар. Курс на 12 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 26 мая установлен на таком уровне: 26,8742 гривен за 1 доллар (+0,1186 грн). При этом курс доллара на 25 мая составляет 26,7556 гривен за 1 доллар.
Читайте нас в Google News и подписывайтесь
Автор: Александр Белоус