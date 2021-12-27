Доллар и евро "упали". Курс гривны в 2021 году и другие итоги валютного рынка

Гривна, несмотря на пандемию и "ковидные" ограничения в экономике, по итогу году укрепилась. Курс доллара упал на 3,5%, евро – на 11,2%.

Что влияло на ситуацию на валютном рынке и как развивались события – ниже в материале РБК-Украина.

К концу года котировки межбанка закрепились в районе 27,2 гривен/доллар и 30,8 гривен/евро. Последние недели ситуация на валютном рынке оставалась достаточно спокойной. Но так было не весь год.

Итоговые показатели для гривны могли оказаться еще лучше, если бы не резкий скачок девальвации в середине ноября. Он был вызван рисками возможной российской агрессии и последовавшим на фоне этих опасений оттоком нерезидентов из гособлигаций.

Кроме того, нервозности рынку добавляли ожидания по крупным бюджетным выплатам, запланированным на конец года – обычно часть гривны из казны попадает на валютный рынок, оказывая давление на курс.

Динамика курса гривны в уходящем году менялась не так сильно, как за последние несколько лет до этого. И нынешние показатели – это весьма неплохой результат для гривны, если учесть, как доллар заметно укрепился на мировых рынках, отметил начальник аналитического отдела Альфа-Банка Украина Алексей Блинов.

Индекс доллара к корзине мировых валют за год преимущественно рос – с менее 90 пунктов в январе до почти 97 пунктов на пике в декабре.

Что поддержало гривну: экспорт и дорогой газ

Нерезиденты в целом по году не были ключевыми игроками, влияющими на валютный рынок. Со стороны предложения валюты доминировали экспортеры аграрного сырья, железной руды и металлургической продукции.

Высокие цены на эти категории товаров на мировых рынках, безусловно, поддержали гривну. К примеру, на пике стоимость железной руды доходила до 220 долларов за тонну.

По прогнозам экспертов, уже в следующем году фактор дорого сырья постепенно будет спадать из-за корректировки цен на мировых рынках. Но здесь многое будет зависеть от того, как мир будет справляться с пандемией, а также стимулирующих экономических программ в Китае, США и ЕС.

Свою лепту в укрепление гривны также внесли переводы от трудовых мигрантов и IT-сфера.

Что же касается спроса на валюту, здесь наблюдалась весьма умеренная динамика из-за высокой стоимости энергоресурсов, прежде всего, цены газа. Импортеры, как, к примеру, "Нафтогаз", ожидая снижения цен на топливо на европейском рынке, занимают выжидательную позицию и не спешат покупать дорого.

Но уже в начале года, когда закачка импортного газа возрастет, спрос на валюту также увеличится, что, в конечном счете, скажется на более слабых позициях для гривны.

Резервы выше 30 млрд долларов

Национальный банк не допускал резких колебаний курса, вовремя реагируя на попытки спекулянтов расшатать котировки. Резервы НБУ за год выросли более чем на миллиард долларов – с 29,13 до 30,59 млрд долларов. Из них чистые резервы – с 18,11 млрд до 20,37 млрд долларов.

На пике золотовалютные запасы в сентябре доходили до 31,61 млрд долларов, но позже несколько сократились, в том числе из-за необходимости крупных погашений по госдолгу.

На розничном рынке также не было заметных перекосов. Население в первой половине года больше продавало инвалюты, тогда как с августа начало наоборот ее скупать. И такая тенденция, по данным НБУ, продолжается и в конце года – в ноябре сальдо покупки составило 365 млн долларов (пока это самый большой показатель с начала года).

НБУ в отчете о финансовой стабильности, опубликованном в декабре, указывает, что вероятность возникновения длительных дисбалансов на валютном рынке остается низкой. Благодаря режиму плавающего курса гривна гибко реагирует на изменения макроэкономических и финансовых условий, отметили в Нацбанке.

Регулятор, как сказано в отчете, готов и дальше сглаживать резкие колебания курса, которые могут возникать, в том числе из-за усиления геополитических рисков.