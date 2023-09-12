Долар знову подорожчав: обмінні пункти поновили курси валют

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 12 вересня середній курс долара в Україні зріс на 5 копійок до 38,05 гривень, курс євро зріс на 5 копійок до 41,00 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 37,50 гривні, євро по 40,30 гривні.

Офіційний курс долара НБУ не змінюється з 21 липня минулого року - 36,5686 гривень за долар. Офіційний курс євро на 12 вересня складає 39,1979 гривні за євро (+0,0732 гривні).

Коливання курсу

Нагадаємо, курс долара виріс у серпні приблизно на 1 гривню до рівня 38,60 гривень. Однак потім НБУ дозволив населенню купувати безготівкову валюту обсягом 50 тисяч гривень на місяць, що призвело до падіння курсу.

На початку вересня курс коливається близько 38 гривень за долар.

Керівники компаній у бюджетах на 2024 рік закладають вартість валюти в середньому на рівні 41 грн/долар. Це краще ніж рік тому: на 2023 рік бізнеси закладали 43 грн/долар.