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Долар йде вгору: обмінники оновили курси

Україна, Вівторок 26 березня 2024 10:11
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Долар йде вгору: обмінники оновили курси Фото: курс долара виріс на 15 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України продовжив зростання слідом за подорожчанням на міжбанківському валютному ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 26 березня середній курс продажу долара в Україні зріс на 15 копійок до 39,40 гривень, курс євро зріс на 15 копійок до 43,00 гривень

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 38,90 гривень, євро по 42,30 гривень

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 39,27-39,30 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 1 копійку порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України різко підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав до історичного максимуму.

Офіційний курс на 26 березня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,2298 гривень за 1 долар (+0,3223 грн). Вище курс був 21 березня - 39,1399 гривень за 1 долар.

Курс євро становитиме 42,4898 гривень за 1 євро (+0,3646 грн). Це також максимум. Вище курс був 24 березня - 42,4693.

Ситуація на ринку

Як заявили в НБУ, позитивні зрушення щодо отримання міжнародної фінансової допомоги повинні сприяти збереженню стійкості валютного ринку України.

Загалом у березні-квітні Україна може отримати понад 10 млрд доларів. Це дозволить наростити обсяг міжнародних резервів до нового рекордного рівня, що посилить здатність НБУ забезпечувати курсову стійкість та підтримувати помірну інфляцію, додали у центробанку.

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