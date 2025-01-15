Долар пішов униз: скільки коштує валюта в обмінниках

Курс долара в обмінних пунктах України почав знижуватися. Єдина європейська валюта без змін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 15 січня середній курс продажу долара в Україні впав на 15 копійок до 42,90 гривень, курс євро не змінився - 44,25 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 42,40 гривень, євро по 43,50 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 42,26-42,29 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 1 копійку порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знову підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав після короткої паузи.

Офіційний курс на 15 січня 2025 року встановлено на такому рівні: 42,2734 гривень за 1 долар (+0,0042 грн).

Курс євро становитиме 43,3218 гривень за 1 євро (+0,1945 грн).

Коментар НБУ

Як заявив директор департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ Володимир Лепушинський, на початку січня курс долара продовжував зростати, перш за все, через дію сезонних факторів.

Водночас, за його словами, дефіциту валюти та ажіотажного попиту на іноземну валюту не спостерігається.

Лепушинський підкреслив, що останніми днями спостерігається поступове збільшення пропозиції валюти, і НБУ зберігає повний контроль за ситуацією.

"Ситуація в безготівковому сегменті валютного ринку стійка. У Національного банку достатньо інструментів і ресурсів, щоб зберігати стійкість валютного ринку", - сказав він.

Лепушинський заявив, що НБУ й надалі забезпечуватиме стійкість валютного ринку, а отже, курсові коливання будуть помірними і не загрожуватимуть зламу інфляційного тренду у 2025 році.