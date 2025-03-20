Долар і євро дешевшають: свіжі курси в обмінниках

Курс долара в обмінних пунктах України почав знижуватися. Єдина європейська валюта також подешевшала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 20 березня середній курс продажу долара в Україні впав на 5 копійок до 41,80 гривень, курс євро впав на 10 копійок до 45,45 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,30 гривень, євро по 44,75 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,54-41,57 грн/долар (купівля-продаж) - без змін порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає другий день поспіль.

Офіційний курс на 20 березня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5730 гривень за 1 долар (+0,0072 грн).

Офіційний курс євро складе 45,3229 гривень за 1 євро (-0,0254 грн).

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна Сергій Мамедов, віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус Банку, у другому кварталі 2025 року коридор валютних змін офіційного курсу складе в середньому 41,8-42,8 грн/долар.

Тож, за його прогнозом, від початку року і до липня офіційний курс долара потенційно зросте максимум на 1,8%.