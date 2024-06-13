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Долар дорожчає: обмінні пункти оновили курси

Україна, Четвер 13 червня 2024 10:35
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Долар дорожчає: обмінні пункти оновили курси Фото: курс долара виріс на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України продовжив зростання. Єдина європейська валюта також подорожчала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 13 червня середній курс продажу долара в Україні зріс на 5 копійок до 40,95 гривні, курс євро зріс на 15 копійок до 44,45 гривні.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 40,45 гривні, євро по 43,75 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 40,53-40,57 грн/долар (купівля-продаж) – зростання на 5 копійок порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після зростання протягом чотирьох днів поспіль.

Офіційний курс на 13 червня 2024 року встановлено на такому рівні: 40,4441 грн за 1 долар (-0,0737 грн). Курс євро становитиме 43,532 гривень за 1 євро (+0,0726 грн).

Облікова ставка

НБУ сьогодні оголосить чергове рішення щодо облікової ставки. Від неї залежить вартість грошей в Україні, а також ліквідність банківської системи та той обсяг грошей, що йде на валютний ринок. Якщо НБУ продовжить знижувати ставку (зараз вона становить 13,5%), то курс долара може ще зрости.

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