Долар дорожчає: актуальні курси валют в Україні на 2 листопада
В обмінних пунктах України сьогодні, 2 листопада 2022 року, курс долара у продажу зріс на 20 копійок до 40,45 гривень за долар. Курс євро виріс на 5 копійок до 39,70 гривень за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:
- купівля – 39,60 грн (39,35 – 1 листопада)
- продаж – 40,45 грн (40,25 – 1 листопада) за долар.
Середній курс євро становить:
- купівля – 38,65 грн (38,55 – 1 листопада),
- продаж – 39,70 грн (39,65 – 1 листопада) за євро.
Середній курс злотого складає:
- купівля – 7,90 грн (7,90 – 1 листопада),
- продаж – 8,40 грн (88,40 – 1 листопада) за злотий.
Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). Водночас курс євро на 2 листопада становить 36,3474 гривні за євро (+0,1097 грн).
Нагадаємо, Кабінет міністрів покращив прогноз щодо курсу гривні до долара у 2023 році. У проекті державного бюджету на 2023 рік до другого читання закладено курс 45,8 гривні на кінець року.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.