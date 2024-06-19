Долар дешевшає: новий курс в обмінних пунктах

Курс долара в обмінних пунктах України продовжив зниження після того, як він подешевшав на міжбанківському валютному ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 19 червня середній курс продажу долара в Україні знизився на 5 копійок до 40,95 гривень, курс євро не змінився - 44,25 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 40,50 гривні, євро по 43,55 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 40,56-40,60 грн/долар (купівля-продаж) – зростання на 1 копійку порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України знизив курс долара до гривні третій день поспіль.

Офіційний курс на 19 червня 2024 року встановлено на такому рівні: 40,5493 грн. за 1 долар (-0,0992 грн.). Курс євро становитиме 43,4486 гривень за 1 євро (-0,0880 грн).

Ситуація на ринку

Минулого тижня курс долара зріс, а НБУ підняв офіційний курс до історичного максимуму 40,69 гривні. Однак потім курс почав знижуватися.

Прогнози говорять про зростання курсу долара до кінця року. Фінансові аналітики прогнозують курс на рівні 42,80 грн/долар протягом 12 місяців .