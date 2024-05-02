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Долар подорожчав: курси в обмінних пунктах України

Україна, Четвер 02 травня 2024 10:17
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Долар подорожчав: курси в обмінних пунктах України Фото: курс долара виріс на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України трохи зріс. Єдина європейська валюта без змін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 2 травня середній курс продажу долара в Україні зріс на 5 копійок до 39,90 гривні, курс євро не змінився - 42,90 гривні.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 39,40 грн, євро по 42,20 грн.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 39,58-39,63 грн/долар (купівля-продаж) – зростання на 3 копійки порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) збільшив. Офіційний курс на 2 травня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,6370 грн за 1 долар (+ 0,1219 грн) грн. Курс євро становитиме 42,2986 гривень за 1 євро (-0,0655 грн).

Ситуація на ринку

Дані НБУ показали, що українці збільшили купівлю валюти в банках за квітень на 26,6% до 727,7 млн доларів, незважаючи на зростання курсу долара. З початку року вони купили у банках 3,230 млрд доларів.

Валюта (долари та євро) залишається основним засобом для заощаджень. НБУ також повідомив, що за перші три місяці 2024 року валютні активи населення та бізнесу збільшились на 4,1 млрд доларів.

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